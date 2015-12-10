У західній частині окупованого Криму частково відновлено енергопостачання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Крименерго".

"Аварія на ПС "Титан", обгорів шлейф кабельної лінії 220 кВ, на даний момент оперативно-виїзною бригадою "Крименерго" виконуються ремонтні роботи. Знеструмленими є Красногвардійський, Джанкойський і Красноперекопський райони. В Євпаторії, Саках, Чорноморському районі, Первомайському районі РК енергопостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, кілька районів на заході Криму знеструмлено через аварію на одній з високовольтних ліній. Зокрема, знеструмленими виявилися Чорноморський, Красногвардійський, Первомайський, Сакський, Красноперекопський та Джанкойський райони, а також Євпаторія.