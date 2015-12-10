Нафта дорожчає на новинах із США

Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:52 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,47% - до 40,48 долара за барель. При цьому в середу вона опускалася нижче 40 доларів за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 0,71% - до 37,43 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 4 грудня, скоротилися на 3,6 мільйона барелів — до 485,9 мільйона барелів, тоді як аналітики, навпаки, очікували, зростання запасів, на 0,252 мільйона барелів — до 489,652 мільйона барелів.

Видобуток нафти в США протягом тижня, за даними міністерства, знизився на 38 тисяч барелів на добу — до 9,164 мільйона барелів. При цьому запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збільшилися на 0,4 мільйона барелів — до 59,4 мільйона барелів. Запаси бензину в США зросли на 0,8 мільйона барелів, до 217,7 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 2,155 мільйона барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 5 мільйонів барелів — до 149,4 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник виросте на 2,461 мільйона барелів.

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Дані про скорочення запасів та видобутку надали деякої підтримки вартості "чорного золота". Проте ціни можуть впасти в будь-який момент через надлишок сировини на ринку. З початку грудня вартість нафти марки WTI опустилася на 11%, пише агентство Рейтер. Як повідомили агентству аналітики ANZ Bank, енергетичні ринки як і раніше уразливі до подальшого зниження.

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У зв'язку з цим експерти BMI Research погіршили прогноз по цінам на нафту. "Ми знизили наш прогноз за цінами на нафту марки Brent на 2016 рік з 54 доларів за барель до 51 долара за барель через слабший, ніж ми очікували, кінець 2015 року. Разом з цим ми знизило прогноз за цінами на марку WTI до 50 доларів з 51 долара за барель", - цитує їх агентство.