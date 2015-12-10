Україна збільшила поставки електроенергії до окупованого Криму

Україна збільшила потужність енергопостачання за єдиною працюючою ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму до 180 МВт після стабілізації енергосистеми півострова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

"Станом на ранок сьогодні, 10 грудня, величина потужності, що передається по ВЛ 220 кВ Каховська-Титан становить 180 МВт", - повідомляє прес-служба ОДА з посиланням на інформацію керівника Херсонських магістральних електромереж компанії "Укренерго" Ігоря Босько.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 грудня, Україна знизила потужність енергопостачання по єдиній працюючій ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму до 20 МВт зі 185 МВт через аварію в енергосистемі півострова.

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29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута. "Укренерго" 8 грудня підключило до роботи одну з чотирьох ЛІНІЙ в напрямку анексованого Росією Криму.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії.