Україна знизила споживання електроенергії на 13%

Споживання електроенергії в Україні протягом листопаду поточного року знизилося на 13,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до 12,858 мільярда кВт-ч.

Про це свідчать дані Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, споживання електроенергії підприємствами, які знаходяться на контролі в Держенергонагляд (50 підприємств), за листопад склало 2,515 мільярда кВт-год, що на 5,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомляється, що середньодобова температура навколишнього середовища в Україні в листопаді поточного року становила 4,8 градуси, проти 1,7 градуса в аналогічному місяці 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році скоротила споживання електроенергії порівняно з 2013 роком на 4,8% - до 134,7 мільярда кВт-год, при цьому її виробництво знизилося на 6% - до 181,9 мільярда кВт-год.

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Довідка УНІАН. У грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.