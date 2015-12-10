Друге судно з африканським вугіллям прибуде до України 25 січня

Перші 43 вагони з південноафриканським вугіллям 9 грудня надійшли на Трипільську ТЕС і вивантажені на вугільний склад, решта 159 вагонів 10 грудня направляються з порту до станції Трипілля-Дніпровське, йдеться у повідомленні держкомпанії «Центренерго».

«На ранок 10 грудня у порту розвантажено 134 тис. тонн вугілля з трюмів судна BULK CHINA, яке 5 грудня прибуло до порту «Южний», згідно з контрактом, підписаним зі швейцарською компанією MERCURIA ENERGY TRADING SA на поставку енергетичного вугілля з Південно-Африканської Республіки», - зазначається у повідомленні.

Як відзначили у «Центренерго», всі 168 тис. тонн першої партії південноафриканського вугілля будуть направлені на Трипільську ТЕС.

Також у компанії повідомили, що 7 грудня «Центренерго» оплатило поставку другої партії - 85 тис. тонн вугілля з ПАР для потреб Зміївської ТЕС.

«У найближчі дні друге судно стає під завантаження у порту ПАР. Його прибуття до українських портів Чорного моря очікується орієнтовно 25 січня 2016 року», - відзначили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія «Центренерго» закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.