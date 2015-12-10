Друге судно з африканським вугіллям прибуде до України 25 січня

14:13, 10 грудня 2015
Енергетика
194

Частина вугілля із першого судна вже надійшла на Трипільську ТЕС

REUTERS

Перші 43 вагони з південноафриканським вугіллям 9 грудня надійшли на Трипільську ТЕС і вивантажені на вугільний склад, решта 159 вагонів 10 грудня направляються з порту до станції Трипілля-Дніпровське, йдеться у повідомленні держкомпанії «Центренерго».

«На ранок 10 грудня у порту розвантажено 134 тис. тонн вугілля з трюмів судна BULK CHINA, яке 5 грудня прибуло до порту «Южний», згідно з контрактом, підписаним зі швейцарською компанією MERCURIA ENERGY TRADING SA на поставку енергетичного вугілля з Південно-Африканської Республіки», - зазначається у повідомленні.

Як відзначили у «Центренерго», всі 168 тис. тонн першої партії південноафриканського вугілля будуть направлені на Трипільську ТЕС.

Також у компанії повідомили, що 7 грудня «Центренерго» оплатило поставку другої партії - 85 тис. тонн вугілля з ПАР для потреб Зміївської ТЕС.

«У найближчі дні друге судно стає під завантаження у порту ПАР. Його прибуття до українських портів Чорного моря очікується орієнтовно 25 січня 2016 року», - відзначили в компанії.

Читайте такожДефіцит вугілля в Україні - 1,5 мільйона тонн, закупівлею займеться уряд - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія «Центренерго» закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter