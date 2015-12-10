Яценюк через дешеву нафту очікує зниження цін на імпортний газ

Кабінет міністрів України розраховує, що ціна на імпортований в Україну газ у 1 кварталі 2016 року в доларовому еквіваленті буде нижче тієї, за якою Україна купувала газ у 2015 році. Про це в ході засідання Ради експортерів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цінова кон'юнктура така, що ціни на нафту знижуються, знижується й ціна на природний газ. Я очікую, що в першому кварталі 2016 року, буде подальше зниження цін (на газ - УНІАН) у доларовому еквіваленті», - сказав Яценюк.

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Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що Кабмін заклав у проект бюджету на 2016 рік ціну імпортного газу на рівні 210-215 дол.