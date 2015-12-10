ОПЕК погіршила свій прогноз по російській економіці

Експерти Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршили прогноз по російській економіці за підсумками 2015 року, повідомляє Газета.Ru з посиланням на грудневу доповідь нафтового картелю.

"За підсумками 2015 року, за прогнозами ОПЕК, ВВП Росії впаде на 3,2%, при цьому світовий ВВП зросте на 3,1%. За підсумками 2016 року експерти ОПЕК прогнозують невелике зростання російського ВВП на 0,3%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідерами зростання в 2015-2016 роках, за оцінками ОПЕК, стануть Китай (ВВП зросте на 6,8% в 2015 році і на 6,4% в 2016 році) та Індія (7,3% і 7,6%).

Крім того, на світову економіку вплине діяльність регуляторів, зокрема, Федеральної резервної системи США (ФРС).

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"Очікування підвищення процентної ставки ФРС США вплинуло на потоки капіталу і курси валют, але повністю вплив стане відчутним лише після прийняття рішення", - зазначають аналітики ОПЕК.

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Підкреслюється, що раніше ОПЕК підвищила прогноз з видобутку нафти в Росії.