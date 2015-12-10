Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти до максимуму за три роки

У листопаді 2015 року середньодобовий обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК досяг, за даними незалежних джерел, позначки 31,7 млн бар., що приблизно на 0,73%, або на 230 тис. бар. більше, ніж було в жовтні, наголошується в звіті картелю, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Компенсувати приріст видобутку в Іраку (+6%), не змогло навіть невелике його зниження в Саудівській Аравії (-0,24%), Лівії (-4,93%) та Нігерії (-1,28%). Листопадовий приріст видобутку в Іраку перевищив 247 тис. бар. на добу, в той час як добовий видобуток в цих трьох країнах, разом узятих, знизився лише приблизно на 70 тис.

Одночасно з Іраком видобуток нафти, за оцінками незалежних джерел, наростили і ще кілька країн ОПЕК — Ангола (+1,38%), Кувейт (+0,96%), Еквадор (+0,55%). У результаті обсяг добового видобутку нафти картелю зараз приблизно на 2,3 млн бар. перевищує середній по 2015 році попит на неї, випливає зі звіту ОПЕК.

На саміті ОПЕК, який відбувся 4 грудня 2015 року у Відні, було вирішено, що країни-учасники картелю можуть продовжувати видобуток на фактичному рівні, що склався у попередні місяці, тобто в обсязі приблизно 31,5 млн бар.

Прийняте керівництвом ОПЕК рішення призвело до нового зниження цін на нафту. Тільки за 7 грудня вартість бареля Brent впала більш ніж на 5%, а вже 8 грудня вперше з початку 2009 року опустилася нижче позначки $40.

Під час сьогоднішніх торгів вартість ф'ючерсів на Brent з постачанням в січні 2016 року коливається між $40 і $40,7 за барель.