Обвал на ринку нафти: WTI подешевшала до семирічного мінімуму
Вартість бареля нафти марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі впала до $36,55. Так дешево WTI не коштувала з 19 лютого 2009 року, коли ціна бареля опускалася до $34,59.
В порівнянні із закриттям вчорашніх торгів вартість бареля нафти WTI впала на мінімумі на 1,64%.
Одночасно з цим знизилася і вартість нафти марки Brent. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля знизилася до $39,71, що приблизно на 1% нижче рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.
Зниження нафтових котирувань відбулося після публікації листопадового звіту ОПЕК, з якого випливає, що картель вийшов на максимальний за останні три з половиною роки рівень видобутку нафти.
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У листопаді 2015 року середньодобовий обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК досяг, за даними незалежних джерел, позначки 31,7 млн бар., що приблизно на 0,73%, або на 230 тис. бар. більше, ніж було в жовтні.