Обвал на ринку нафти: WTI подешевшала до семирічного мінімуму

В порівнянні із закриттям вчорашніх торгів вартість бареля нафти WTI впала на мінімумі на 1,64%.

Одночасно з цим знизилася і вартість нафти марки Brent. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля знизилася до $39,71, що приблизно на 1% нижче рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Зниження нафтових котирувань відбулося після публікації листопадового звіту ОПЕК, з якого випливає, що картель вийшов на максимальний за останні три з половиною роки рівень видобутку нафти.

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У листопаді 2015 року середньодобовий обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК досяг, за даними незалежних джерел, позначки 31,7 млн бар., що приблизно на 0,73%, або на 230 тис. бар. більше, ніж було в жовтні.