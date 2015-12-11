У Росії заявили про відновлення відвантаження вугілля в Україну

Про це повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

"Вчора було доручення президента про те, щоб відновити поставки. Коксівне вугілля - вже почалися відвантаження. Коксівне вугілля буде надходити в Україну на підприємства, які виробляють відповідну продукцію", - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін доручив уряду відновити постачання вугілля в Україну у відповідь на відновлення Києвом постачання електроенергії в Крим.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ліній в напрямку анексованого Росією Криму.

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29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська-Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак така домовленість не була досягнута.

6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково поновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська-Титан".