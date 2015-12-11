Росія перекинула в окупований Крим газотурбінну електростанцію

Як повідомляє прес-служба "МНС Криму", електростанція буде підключена до енергосистеми півострова.

"Її робота дозволить підвищити надійність енергосистеми і знизити дефіцит енергопостачання Республіки Крим та міста Севастополь. На сьогоднішній день на півострові вже працюють 13 аналогічних станцій загальною потужністю 292,5 МВт", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в найближчі дні в окупований Крим буде доставлено ще одну газотурбінну електростанцію, такої ж потужності.

Нагадаємо,"глава" Криму Сергій Аксьонов попросив Москву відмовитися від української електроенергії. Він зазначив, що в півострова немає настільки критичної потреби в українській електроенергії.

Президент РФ Володимир Путін у свою чергу доручив розірвати контракти на поставку електроенергії з України.