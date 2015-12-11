Нафта дешевшає на рішенні ОПЕК з видобутку сировини

Світові ціни на нафту в ході торгів п'ятниці знижуються, відіграючи рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) не знижувати видобуток, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:28 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,18% - до 39,48 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,69% - до 36,51 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня на засіданні ОПЕК у Відні було прийнято рішення не змінювати квоти на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів. При цьому організація вирішила зберегти і рівень фактичної видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів. Офіційно квота з 2011 року становить 30 мільйонів барелів на день, однак ОПЕК регулярно її перевищує. Ринки відреагували на це рішення сильним зниженням.

Організація бореться за частку на нафтовому ринку з іншими виробниками енергосировини, включаючи Сполучені Штати. Вони прийняли це рішення, незважаючи на падіння цін на нафту, слабкий світовий попит і перенасичення пропозиції.

"Ціни на нафту знову знизилися, оскільки видобуток ОПЕК зріс до трирічного максимуму в листопаді, посилюючи побоювання, що світовий нафтовий ринок буде перенасичений пропозицією протягом більш тривалого часу", - сказав агентству Франс Прес ринковий стратег IG Markets у Сінгапурі Бернард Оу (Bernard Aw).

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За його словами, ринок тепер очікує даних по буровим установкам в США. Американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes о 21:00 мск оприлюднить статистику за кількістю бурових установок по видобутку нафти і газу за робочий тиждень. Тижнем раніше кількість установок скоротилася на 7 одиниць, або на 0,9%, і склала 737 одиниць. У річному вираженні цей показник знизився на 1 183 одиниці, або на 61,6%.

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