Росія припинила бути газовим диктатором України – Яценюк

Україна завдяки запуску реверсних маршрутів поставок газу з ЄС позбулася цілковитої залежності від російських вуглеводнів, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи 11 грудня в парламенті.

"Росія перестала бути газовим диктатором по відношенню до України. Ми позбулися від російської газової наркотичної залежності", - сказав Яценюк.

"Ми разом з нашими європейськими партнерами в 2014 році запустили реверсний потік, ми вигнали всіх посередників з НАК "Нафтогаз". Ми не має жодних угод, де присутні сумно відомі українські олігархи", - додав прем'єр-міністр.

Також Яценюк зазначив, що в першому кварталі 2016 року ціна на імпортний газ буде нижчою, ніж у четвертому кварталі 2015 року.

"Завдяки тому, що ми маємо прямі контракти з європейцями, і ми подали в суд на російський "Газпром", ціна буде ще нижчою, ніж в поточному кварталі", - зазначив Яценюк, додавши, що падіння ціни на нафту на міжнародних ринках також вплине на зниження ціни на газ для України.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-листопаді 2015 року скоротила імпорт природного газу порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 9,5% - до 16,2 мільярда кубометрів з 17,9 мільярда кубометрів.

Більше всього природного газу, що надійшов з території Європи - 10,0 мільярдів кубометрів, або 62% від загального обсягу.

За даними "Укртрансгазу", в листопаді Україна імпортувала 1,1 мільярда кубометрів природного газу, з них 65% надійшло з території Європи.

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його більш висока ціна в порівнянні з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 доларів за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 доларів.