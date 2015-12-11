Уряд в 2016 році не дотуватиме "Нафтогаз" - Яценюк

Кабінет міністрів в 2016 році не дотуватиме з бюджету найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України", заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи 11 грудня в парламенті.

"У 2014 році загальний дефіцит "Нафтогазу", який покривався з державного бюджету, становив 10 мільярдів американських доларів. Цього року ми скоротили дефіцит у 10 разів, це всього лише 1 мільярд. Наступного року ми не дотуватимемо НАК "Нафтогаз України" з бюджету", - сказав Яценюк.

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Раніше в інтерв'ю УНІАН глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що з другого півріччя 2015 року компанія не отримує дотацій з державного бюджету, а питання держпідтримки на 2016 рік залежатиме від тарифів на газ для населення.

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"Нафтогаз України" в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитками 42,2 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.