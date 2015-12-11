Україна може за 10 років перетворитися на експортера газу - глава уряду

Україна, яка на сьогоднішній день імпортує близько половини природного газу для забезпечення своїх потреб, має намір протягом 10 років відмовитися від імпортного "блакитного палива" і стати експортером, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи 11 грудня в парламенті.

"Наша мета - протягом 10 років взагалі позбутися імпортного природного газу, збільшити власний видобуток і стати повністю енергетично незалежною країною", - сказав Яценюк.

"За 10 років Україна буде в змозі експортувати природний газ, і саме тому нова енергетична політика і нові ренти, які ми просимо парламент підтримати, дадуть можливість збільшити видобуток власного газу", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в січні-жовтні 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротилася порівняно з січнем-жовтнем 2014 року на 2,2% - до 16,1 мільярдів кубометрів.

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Україна в січні-жовтні 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з січнем-жовтнем 2014 року на 19,4% - до 25,788 мільярда кубометрів.