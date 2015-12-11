Яценюк: ціна імпортного газу в 1 кварталі 2016 року буде нижчою за нинішню

Ціна імпортного газу для України в 1 кварталі 2016 року буде нижче тієї, за якою Україна купує паливо сьогодні, повідомив в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Коли ми прийшли в уряд, ціна газу становила 500 доларів (за тисячу кубометрів – УНІАН), зараз ціна вже 250 (долар за тисячу кубометрів - УНІАН), а в 1 кварталі 2016 року завдяки тому, що у нас прямі контракти з європейцями і ми подали до суду на російський "Газпром", ціна буде ще нижчою, ніж в поточному кварталі", - сказав Яценюк.

Він також звернув увагу, що ціна на газ прив'язана до ціни на нафту. І подальше падіння цін на нафту призведе до зниження цін на газ, а це буде позитивно впливати на економіку України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що бюджет 2016 року розрахований виходячи із середньорічної ціни газу на рівні 210-215 доларів за тисячу кубометрів.

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