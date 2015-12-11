Нафта продовжує падати і тягне за собою російський рубль

Вартість нафти Brent під час торгів на лондонській біржі ICE впала нижче 39 доларів за барель. За даними на середину дня північноморська нафта коштувала 38,96 долара. Через пару хвилин вона подорожчала до 39,08 долара.

Про це свідчать дані торговельної площадки, повідомляє Lenta.ru.

На тлі падіння нафтових котирувань в Росії зміцнюється долар. Американська валюта торгується біля позначки 69,94 рубля. Євро при цьому коштує 76,67. Офіційні курси на 12 грудня — 69,18 і 75,75 рубля відповідно. Вони будуть діяти до 14 грудня включно.

11 грудня ЗМІ повідомили про те, що міністерство фінансів РФ пропонує перейти на режим економії через здешевлення нафти. Відомство попередило про те, що існує ризик збільшення дефіциту бюджету не тільки при збереженні цін на нафту на рівні 40 доларів за барель, але й при її подорожчанні до 50 доларів.

Нафта дешевшає з тих пір, як ОПЕК 4 грудня вирішила підняти квоти на видобуток нафти з 30 до 31,5 мільйона барелів на день.