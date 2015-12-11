Суд зняв арешт із майна СЄПЕК та клубу "Металіст" Курченка

Відповідне рішення суд ухвалив 30 листопада 2015 року.

Згідно з постановою, компанії «Інтертрансгруп», за ініціативою якої влітку 2014 року суд заарештував усе майно компанії Курченко, у вересні 2015 року було відмовлено в продовженні арешту. Тому, як зазначається в матеріалах справи, вимога футбольного клубу «Металіст», який також належить Курченку, на зняття арешту з усіх активів бізнесмена обґрунтована, і суд не бачить підстав для подальшого арешту активів.

Суд також зняв арешт з грошових коштів і майна компаній «Муйне», «Анкора-торг», «Амадіна», «Айнам», «Амінамі», «Хіган», «Алконост» і безпосередньо самого футбольного клубу «Металіст».

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять в холдинг Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватись на території України, а мали поставлятися до третіх країн, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів з його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

СЄПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).