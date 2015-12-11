Міжнародна компанія зацікавилася видобутком сланцевого газу на сході України

Одна з провідних міжнародних нафтогазових компаній зацікавилася проектом з видобутку сланцевого газу на сході України і звернулася в компанію «Надра Юзівська» з проханням продовжити строк подання заявок на участь у конкурсі для оцінки проекту і підготовки необхідної документації.

Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії «Надра України», яка є основним власником «Надра Юзівська».

У повідомленні нагадується, що 27 жовтня 2015 року компанія «Надра Юзівська», яка є єдиним інвестором за угодою про розподіл продукції (УРП) в межах Юзівської площі (Харківська і Донецька області), оголосила конкурс на залучення інвестора для реалізації угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах цієї площі.

«Планувалося, що конкурс буде проведений до кінця 2015 року. Проте в «Надра Юзівська» звернулася одна з провідних міжнародних нафтогазових компаній з проханням продовжити строки подання конкурсних пропозицій з метою додаткової оцінки потенціалу проекту для підготовки конкурсної заяви», - підкреслили в «Надра України».

У повідомленні наводяться слова голови правління «Надра України» Ярослава Климовича, який повідомив, що «Надра Юзівська» прийняла рішення продовжити термін конкурсу на залучення інвестора-оператора для пошуку і видобутку вуглеводнів у межах Юзівської ділянки.

«Надра України залишаються привабливими для іноземних інвесторів. Враховуючи зацікавленість міжнародних нафтогазових компаній інвестувати в розробку Юзівської площі, а також керуючись можливістю залучити до проекту видобутку вуглеводнів потужного інвестора-оператора, «Надра Юзівська» прийняла рішення продовжити терміни конкурсу», - зазначив Климович.

У компанії нагадали, що конкурс передбачає залучення нового інвестора для реалізації проекту, а також вихід із складу учасників УРП компанії «СПК-Геосервіс», після чого «Надра України» залишиться єдиним учасником «Надра Юзівська».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між урядом України, компанією Shell і «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. «Надра України» володіє 90% «Надра Юзівська», ще 10% належать маловідомій компанії «СПК-Геосервіс».

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів у Харківській і Донецькій областях, але в червні прийняла рішення вийти з цього проекту. У жовтні вихід Shell підтвердив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

За словами голови правління компанії «Надра України» Ярослава Климовича, Shell передасть всі свої напрацювання державі Україна і компанії «Надра Юзівська».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні і має 20 спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблено 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.