Обвал на ринку нафти триває: ціни впали до рівня 2008 року

Вартість січневого ф'ючерсу нафти марки Brent на біржі ICE в Лондоні ввечері в п'ятницю, 11 грудня, опустилася нижче $38 за барель, оновивши новий мінімум з грудня 2008 року. Барель нафти марки Brent торгувався на рівні $37,88.

Подешевшала і нафта марки WTI: на біржі в Нью-Йорку за барель нафти цієї марки давали $35,64.

У п'ятницю вийшов новий прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), згідно з яким надлишкова пропозиція нафти на світовому ринку триватиме як мінімум до 2016 року в умовах уповільнення зростання попиту і прагнення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшити виробництво.

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На тлі здешевлення нафти слабшає і російський рубль. Раніше сьогодні в ході торгів на Московській біржі долар досяг позначки в 70 руб., євро торгується вище 77 руб.