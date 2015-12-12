Окупаційна влада Криму зупинила постачання електроенергії з РФ "енергомостом"

Про це йдеться в повідомленні "уряду" анексованого Росією Криму, пише місцеве видання "Новини Криму" з посиланням на штаб з ліквідації НС у Криму і ГУ "Крименерго".

"Для проведення ремонтних робіт на лінії електропередачі, орієнтовно з 23:00 11 грудня до 7:00 12 грудня, буде відключена КВЛ 220кВ Камиш-Бурун-Тамань", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, потужність перетікання "енергомосту" раніше досягла 285 МВт.

При цьому вранці 12 грудня повідомлень про те, що енергопостачання відновлено, не було.

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11 грудня в Криму оголосили про зниження лімітів постачання електроенергії декільком кримським районів Міста. За повідомленням "влади" Криму, це пов'язано з підготовкою до введення другої нитки енергомосту "Кубань - Крим".