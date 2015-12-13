Україна хоче брати участь в магістральних проектах в рамках розпочатого будівництва газопроводу ТАПІ

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в Туркменістані сьогодні заклали будівництво газопроводу ТАПІ.

Відкрив будівництво транснаціонального газопроводу президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. У церемонії взяли участь президент Афганістану Ашраф Гані, віце-президент Індії Мохаммад Хамід Ансарі і прем'єр-міністр Пакистану Мохаммад Наваз Шаріф.

Як заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко сьогодні на зустрічі з віце-прем'єрами Туркменістану Сатликом Сатликовим і Шамухамметом Дурдилиєвим, Україна зацікавлена в участі у магістральних проектах в рамках будівництва газопроводу ТАПІ.

«Україна готова до участі в проектах будівництва магістральної залізничної дороги та лінії електропередачі, яка буде реалізована в рамках будівництва газопроводу Туркменістан – Афганістан – Пакистан – Індія», - сказав Зубко.

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Він нагадав про успішне завершення будівництва і відкриття разом з віце-прем'єром Дурдилиєвим комплексу очисних споруд в Ашхабаді.

«Україна зацікавлена у продовженні цього проекту та розширенні потужностей з 300 до 600 тисяч кубометрів. Ми також зацікавлені в реалізації проектів будівництва метрополітену та будівництва доріг», - сказав Зубко.

Під час зустрічі з Сатликовим Зубко домовився щодо планів поставок в Туркменістан 1,5 тисячі вагонів рухомого складу, з яких на 750 вже оголошений тендер. Туркменська експертна комісія зараз вивчає можливість відповідних поставок на українському Крюківському вагонобудівному заводі.

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«Туркменістан зацікавлений в постачаннях з України автомобільного транспорту, а також у виконанні замовлень з виробництва нестандартних вагонів рухомого складу. Ці вагони будуть використовуватися на залізниці вздовж газопроводу ТАПІ», - зазначив Зубко.

Протяжність газопроводу ТАПІ, згідно з проектом, складе 1735 км. Після завершення будівництва стане можливим щорічно транспортувати газопроводом 33 мільярди кубометрів газу з родовища «Галкиниш» - найбільшого в Туркменістані.

Загальна вартість реалізації проекту складає близько 30 млрд доларів, при цьому кошти на проведення робіт виділили США і Азіатський банк розвитку. Очікується, що будівництво буде завершено до кінця грудня 2018 року.