Україна щодня споживає на 25% газу менше, ніж минулого року – Яценюк

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у передачі «10 хвилин з прем'єр-міністром», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

«Протягом опалювального сезону Україна додатково збереже 2 мільярди американських доларів, які раніше ми платили російському «Газпрому», на які Росія купувала танки і постачала зброю і своїх бойовиків до військової агресії проти України», - підкреслив прем'єр.

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За словами Яценюка, велися дискусії про те, що нібито урядова енергетична реформа не принесе ніякого результату, і що газу в сховищах не вистачить, щоб пережити цю зиму.

«В результаті кожен день ми з вами споживаємо на 25% газу менше, ніж у минулому році. На 11 мільйонів доларів менше кожен день ми платимо за газ», - підкреслив він.

«Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо, тому що Росія відключить газ, а іншого джерела поставок у нас немає. Вже не кажучи про ціну на газ, яка була 500 доларів за тисячу кубічних метрів. Зараз ми позбавилися від російського газового диктату», - підкреслив Яценюк.

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Він підкреслив, що зараз Україна купує газ у європейських компаній за ціною вдвічі меншою - в середньому 250 доларів за тисячу кубометрів.

«Ми наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги. І ми подали на Росію в суд за несправедливий газовий контракт і за несправедливий контракт про транзит природного газу територією України», - сказав глава уряду.

«Нас лякали тим, що через реформу енергетичного сектору та запровадження ринкових і збалансованих тарифів у людей не буде тепла в будинку і не буде можливості заплатити за цими тарифами. Ми запровадили програму енергетичних субсидій, в яку мало хто вірив, але яка стала реальністю», - підкреслив він.

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За словами Яценюка, вже 5 мільйонів українських сімей, а це майже 15 мільйонів громадян, отримують пряму допомогу від держави «на те, щоб заплатити за ринкові і зважені тарифи, якщо цього вимагає українська родина».

«А той, хто заробляє багато, той, хто має великі будинки, той, хто має високі доходи, повинен навчитися економити і платити самостійно, а не за рахунок бідної людини», - додав він.