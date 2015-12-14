Обвал цін на ринку нафти триває

Світові ціни на нафту в ході торгів понеділка знижуються, відіграючи доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про світовий попит на нафту в 2015-2016 роках, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:23 мск вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,53% - до 38,12 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,41% - до 35,48 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно доповіді МЕА, його новий прогноз повністю збігається з попереднім. Агентство як і раніше очікує зростання попиту в 2015 році на 1,8 мільйона барелів нафти в добу, а в 2016 році - на 1,2 мільйона барелів на добу. У своєму звіті МЕА також відзначило, що світові нафтові ринки будуть залишатися в надлишку до кінця 2016 року.

Крім того, в доповіді наголошується, що в листопаді поставки нафти на світовому ринку перевищили 96,9 мільйона барелів на день на тлі зростання пропозиції з країн ОПЕК. Між тим поставки з країн, що не входять до картелю, склали 58,5 мільйона барелів на добу. Видобуток нафти ОПЕК в листопаді зріс на 50 тисяч барелів на добу, до 31,73 мільйона барелів на добу.

На негативну динаміку нафти продовжують впливати і рішення ОПЕК від 4 грудня. Організація не прийняла рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти, що становить 30 мільйонів барелів на день, при цьому вирішила зберегти рівень фактичного видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів.

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Дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes за тижневої динаміки бурових установок злегка стримують ціни від падіння. Згідно з даними Baker Hughes, число бурових установок в США за підсумками минулого робочого тижня скоротилася на 28 штук, або на 3,79%, і склало 709 одиниць. У річному вираженні цей показник знизився на 1 184 одиниці, або на 62,5%. При цьому кількість нафтових бурових установок скоротилося на 21 одиницю, або 3,85%, до 524 штук. А число газодобувних установок зменшилося на 7 одиниць, або 3,6%, і склало 185 установок.

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