Обвал на ринку нафти набирає обертів: ціна Brent протягом однієї години втратила 40 центів

Ціни на нафту продовжують падати в понеділок, 14 грудня, повідомляють Ведомости.

"Станом на 9:30 мск на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні вартість січневого ф'ючерсу на північноморську нафту Brent впала до 37,7 долара за барель. На той же час вартість січневого ф'ючерсу на легку нафту WTI знизилася до 35,44 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Минулий робочий тиждень закінчилася падінням цін на нафту. Так, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 року на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні 11 грудня, в п'ятницю, опустилася майже на 5% до 37,99 долара за барель вперше з грудня 2008 року, подолавши позначку в 38 долара за барель. О 20:01 мск барель нафти марки Brent коштував 37,87 долара. Також подешевшала нафта марки WTI. За даними на 20:00 мск, на біржі в Нью-Йорку нафта торгувалася на рівні 35,64 долара за барель.

"Ринок знаходиться в стані надлишку пропозиції чорного золота. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в листопаді поставки нафти на світовому ринку перевищили 96,9 мільйона барелів на день на тлі зростання пропозиції з країн ОПЕК. Між тим поставки з країн, що не входять до картелю, склали 58,5 мільйона барелів на добу. Видобуток нафти ОПЕК в листопаді зросла на 50 000 барелів на добу, до 31,73 мільйона барелів на добу. Зняття санкцій з Ірану та його вихід на нафтовий ринок може збільшити пропозицію, згідно амбітних заяв керівництва країни, на 1 мільйон барелів на добу", - підкреслює видання.

Читайте такожІран після зняття санкцій готовий подвоїти експорт нафти

Крім того, інвестори перебувають в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки. Представники ФРС неодноразово повідомляли про намір підвищити її, що призведе до подальшого падіння цін на нафту. Чергове засідання ФРС має відбутися вже поточного тижня.

Читайте такожВенесуела лякає світ нафтою по $25 за барель