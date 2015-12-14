У Севастополі ввімкнули вуличні ліхтарі, працює мобільний зв'язок

Встановлений окупаційною владою для Севастополя ліміт споживання електроенергії в 175 МВт дозволив включити в ніч на понеділок вуличне освітлення.

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Про це заявив директор ГУП "Севастопольсвет" Олександр Галич, передає "ТАСС".

"Прийнято рішення, що поки зовнішнє освітлення буде працювати з 00:00 до 07:00", - сказав Галич.

За даними "Севастопольенерго", ліміт споживання для міста 175 МВт дозволяє відключати житлові райони тільки в години ранкового та вечірнього піків споживання.

"Працюють всі 72 АТС і все 164 станції мобільного зв'язку. Оператор "К-Телеком" сьогодні поверне всі бензогенератори МНС, видані йому для підтримки робіт станцій мобільного зв'язку", - заявив сьогодні начальник управління інформатизації і зв'язку уряду Севастополя Вадим Дворяненко на комісії з запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації.

Додамо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що так званий глава Криму Сергій Аксьонов оголосив на півострові режим воєнного часу і зажадав примусово передати адміністрації Судака свердловини, які належать п'яти місцевим підприємствам.

Нагадаємо, 20 листопада через підрив лінії електропередачі на територію окупованої Криму була повністю припинена подача електроенергії з України. Без світла у Криму залишилися 1,9 млн осіб.