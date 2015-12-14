Южно-Українська АЕС включила в мережу енергоблок №2 після продовження терміну експлуатації

Южно-Українська атомна електростанція підключила до об'єднаної енергосистеми України блок №2 після продовження терміну експлуатації до 2026 року, йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, блок було підключено 13 грудня 2015 року о 16 год. 20 хв. після 218 діб капітального планово-попереджувального ремонту.

У компанії нагадали, що 7 грудня Державна інспекція з ядерного регулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації за межами проектного періоду енергоблоку №2 Южно-Української АЕС до 2026 року.

"При перехідних процесах підключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює без зауважень у заданому режимі.

"Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 14 грудня становить 10 мкР/год. Викиди й скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень", - додали в компанії.

Читайте такожТермін експлуатації другого енергоблоку Южно-Української АЕС продовжили на 10 років

Як повідомляв УНІАН, раніше президент держкомпанії "Енергоатом" Юрій Недашковський відзначав значну економічну перевагу продовження строків експлуатації існуючих енергоблоків АЕС порівняно з будівництвом нових. За його словами, для робіт із продовження термінів експлуатації необхідно направити на модернізацію блоку близько 300 мільйонів доларів, тоді як будівництво нового обходиться в 6-7 мільярдів євро.

Южно-Українська АЕС – основа Южно-Українського енергетичного комплексу, що розташований у Миколаївській області й забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів осіб. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Читайте такожНа Южно-Українській АЕС перевіряють готовність енергоблоку №2 до продовження терміну експлуатації

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.