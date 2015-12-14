Україна протягом тижня відібрала зі своїх сховищ 300 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 7 по 12 грудня скоротилися на 2%, або на 300 мільйонів кубометрів, - до 15,3 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить 61 мільйон кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у російського "Газпрому" для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%.