Запорізька АЕС відключила від мережі блок №1

Запорізька атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №1 на період до 19 грудня, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

"14 грудня 2015 року о 00:10 енергоблок №1 Запорізької АЕС відключений від енергомережі та виведено у "холодний резерв" балансу потужності в енергосистемі відповідно до заявки", - повідомляють в компанії.

Згідно з повідомленням, заявка на перебування в "холодному резерві" енергоблоку №1 Запорізької АЕС діє до 23:59 18 грудня 2015 року.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий – 1985 року, третій – 1986 року, четвертий – 1987 року, п'ятий – 1989 року, шостий – 1995 року.