У Литві заявили, що російське судно перешкоджало прокладці кабелю NordBalt
Чотири рази російський військовий корабель намагався перешкодити прокладці електрокабеля між Литвою та Швецією по дну Балтійського моря.
Міністр енергетики Литви Рокас Масюліс стверджує, що Росія багаторазово намагалася перешкодити прокладці кабелю електропередачі NordBalt між Литвою і Швецією по дну Балтійського моря, повідомляє Delfi.lt.
"В даному випадку дійсно важливо зазначити, що вдалося подолати певні ворожі дії Росії. Сьогодні я вже можу сказати, що аж чотири рази російське військове судно перешкоджало прокладці, вимагало, щоб судно, яке прокладало кабель, залишило місце робіт. Ми і шведи протестували, після протестів вони відійшли і дозволили продовжити прокладку", - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу LRT.
Він зазначив, що публічно повідомлялося лише про один або два подібних інцидента.
"У понеділок у Вільнюсі відбудеться символічна урочиста церемонія включення змичок ЛЕП Литви з Польщею і Швецією. Роботи з обладнання LitPol Link та NordBalt вже завершені, ведуться випробування. Випробування LitPol Link планується завершити до кінця грудня, а тимчасово припинені через пожежі випробування NordBalt поновляться в січні - можливо, що вони завершаться не пізніше кінця березня", - зазначає видання.
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Змичка NordBalt вартістю 550 мільйонів літів (180 мільйонів доларів) і протяжністю 453 кілометри - перше з'єднання електроліній Литви і Скандинавії, виготовлений концерном ABB кабель по дну Балтійського моря поєднав трансформаторні підстанції Клайпеди та Нибру. Змички є частиною плану з об'єднання електроенергетичних ринків Балтійських країн (BEMIP).
Згідно з цим планом, після створення належної інфраструктури в регіоні Балтійського моря наступним кроком буде синхронізація систем ЛЕП з мережами континентальної Європи.