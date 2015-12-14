У Литві заявили, що російське судно перешкоджало прокладці кабелю NordBalt

Міністр енергетики Литви Рокас Масюліс стверджує, що Росія багаторазово намагалася перешкодити прокладці кабелю електропередачі NordBalt між Литвою і Швецією по дну Балтійського моря, повідомляє Delfi.lt.

"В даному випадку дійсно важливо зазначити, що вдалося подолати певні ворожі дії Росії. Сьогодні я вже можу сказати, що аж чотири рази російське військове судно перешкоджало прокладці, вимагало, щоб судно, яке прокладало кабель, залишило місце робіт. Ми і шведи протестували, після протестів вони відійшли і дозволили продовжити прокладку", - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу LRT.

Він зазначив, що публічно повідомлялося лише про один або два подібних інцидента.

"У понеділок у Вільнюсі відбудеться символічна урочиста церемонія включення змичок ЛЕП Литви з Польщею і Швецією. Роботи з обладнання LitPol Link та NordBalt вже завершені, ведуться випробування. Випробування LitPol Link планується завершити до кінця грудня, а тимчасово припинені через пожежі випробування NordBalt поновляться в січні - можливо, що вони завершаться не пізніше кінця березня", - зазначає видання.

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Змичка NordBalt вартістю 550 мільйонів літів (180 мільйонів доларів) і протяжністю 453 кілометри - перше з'єднання електроліній Литви і Скандинавії, виготовлений концерном ABB кабель по дну Балтійського моря поєднав трансформаторні підстанції Клайпеди та Нибру. Змички є частиною плану з об'єднання електроенергетичних ринків Балтійських країн (BEMIP).

Згідно з цим планом, після створення належної інфраструктури в регіоні Балтійського моря наступним кроком буде синхронізація систем ЛЕП з мережами континентальної Європи.