Експропрійований РФ "Чорноморнафтогаз" перериває роботу у Чорному морі через складну міжнародну обстановку

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на прес-службу підприємства.

«У зв'язку зі складною міжнародною обстановкою, ризиками втрати життєво важливих активів ГУП РК «Чорноморнафтогаз» - двох сучасних бурових установок В-312 і В-319 загальною вартістю понад 25 млрд руб. - була здійснена перестановка з Одеського газового родовища (розташоване на північно-західному шельфі Чорного моря в 150 кілометрах від берега Криму) в територіальні води Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше компанія повідомила, що невстановлене торговельне судно під турецьким прапором нібито перешкоджало переміщенню бурової установки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1 231 тисяча тонн, по нафті – 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.