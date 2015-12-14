Ціна нафти Brent впала нижче $37

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на 2% до 36,98 долара за барель, впавши нижче 37 доларів за барель вперше з грудня 2008 року, повідомляє ТАСС.

"Крім того, вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з постачанням у січні 2016 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на 1,5% до 34,94 долара за барель вперше з лютого 2009 року, подолавши позначку 35 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

Ціни на нафту прискорили падіння після засідання ОПЕК 4 грудня. За підсумками 168-го засідання у Відні міністри нафти країн ОПЕК не прийняли чіткого рішення щодо квот на видобуток через позиції країн, що не входять до організації. На даний час обсяг видобутку нафти членами ОПЕК оцінюється в 31-32 мільйона барелів на добу. Попередня квота була на рівні 30 мільйонів барелів на добу.

Видання зазначає, що російський рубль дешевшає на тлі падаючої нафти. Так, курс долара піднявся до позначки 70,73 рубля, що на 37 копійок вище за рівень закриття вчорашніх торгів. Курс євро підскочив до позначки 77,55 рубля, подорожчавши на 15 копійок.

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