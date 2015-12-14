У проект бюджету-2016 закладений газ по 225 доларів – Мінфін

Уряд закладає в проект державного бюджету на 2016 рік ціну імпортованого в Україну газу на рівні в середньому 225 дол. за тисячу кубометрів.

Про це йдеться в презентації Міністерства фінансів України.

Презентація готувалась для виступу міністра - Наталії Яресько у Верховній Раді 11 грудня, яке не відбулося.

«Середня ціна газу – 225 дол. за тисячу кубометрів», - йдеться в документі.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що в бюджеті закладено цифри в 210-215 дол. за тисячу кубометрів.

Водночас глава уряду Арсеній Яценюк наголошував, що ціна газу в I кварталі 2016 року для України буде нижчою за існуючу, оскільки ціна газу прив'язана до ціни на нафту, яка падає багато місяців поспіль.

Крім того, за розрахунками експертів, у 2016 році Україна може закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол. за тис. куб. м.