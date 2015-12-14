Україна за вихідні збільшила імпорт газу зі Словаччини на 60%

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, 12 грудня Україна імпортувала з ЄС через територію Словаччини 13,7 млн куб. м газу, 13 грудня – 13,67 млн куб. м.

При цьому з 1 по 11 грудня добові обсяги імпорту газу зі Словаччини не перевищували 8,7 млн куб. м.

Також, за даними Eustream, на 14 грудня Україна замовила прокачування 13,6 млн куб. м, а на 15 грудня – 13,84 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-листопаді 2015 року скоротила імпорт природного газу порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 9,5% - до 16,2 млрд куб. м з 17,9 млрд куб. м.

Найбільше природного газу надійшло з території Європи - 10,0 млрд куб. м, або 62% від загального обсягу.

За даними «Укртрансгазу», в листопаді Україна імпортувала 1,1 млрд куб. м природного газу, з них 65% надійшло з території Європи.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" сподівається на переговори з Росією та на імпорт газу з Румунії

Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його вища ціна в порівнянні з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 дол. за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол.