Експорт нафти з Ірану досяг шестимісячного максимуму

Експорт нафти з Ірану в грудні досяг свого шестимісячного максимуму, повідомляє ТАСС з посиланням на Tasnim.

"Експорт нафти з Ірану в грудні наблизився до позначки 1,26 мільйона барелів на день, - зазначає агентство. - Таким чином, показник досяг свого шестимісячного максимуму".

Зазначається, що найбільшим імпортером іранської нафти залишається Китай, який на поточний момент купує у ІРІ 460 тисяч барелів на добу. Друге місце - за Індією, яка імпортує 203 тисяч барелів на день. Південна Корея купує в грудні 189 тисяч барелів нафти та конденсату. Японія придбала в грудні 188 тисяч барелів на день, продемонструвавши найвищий показник з квітня, коли вона імпортувала 177 тисяч барелів.

Читайте такожПовернення Ірану загострить конкуренцію на нафтовому ринку - аналітики енергоринку

Як неодноразово заявляли представники керівництва іранського міністерства нафти, країна готова збільшити експорт енергоносія на 500 тисяч барелів на день відразу після скасування санкцій і наростити його ще принаймні на 500 тисяч барелів протягом наступних п'яти-шести місяців.

Читайте такожІран після зняття санкцій готовий подвоїти експорт нафти

Очікується, що санкції стосовно Тегерана, які мали бути зняті з початком реалізації ядерної угоди, укладеної в липні у Відні Іраном та "шісткою" (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина). Виступаючи по іранському телеканалу ІРІБ, представник Ісламської Республіки в МАГАТЕ посол Реза Наджафі висловив надію, що реалізація ядерної угоди почнеться наприкінці грудня - початку січня.