Кабмін після піврічної перерви ввів надзвичайний режим в енергетиці

Кабінет міністрів України після піврічної перерви ввів режим надзвичайної ситуації в енергетиці, введений вперше у серпні 2014 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив ще 9 грудня 2015 року, йдеться у розпорядженні, оприлюдненому 14 грудня.

«З метою подолання наслідків тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії у зв'язку з виникненням аварійних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України, викликаних пошкодженням електроенергетичних установок, їх елементів, споруд, і забезпечення надійної, безперебійної (стабільної) роботи об'єднаної енергетичної системи України погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості про необхідність прийняття на ринку електричної енергії таких тимчасових надзвичайних заходів», - йдеться в документі.

Як наголошується в розпорядженні, перше, що входить в такі заходи, - проведення коригування тарифів на виробництво електричної енергії, зокрема виробникам, які працюють за ціновими заявками, і величин "зеленого тарифу".

Друге - встановлення додаткових платежів (надбавки, знижки) виробникам електричної енергії. Далі - коригування тарифів на передачу електричної енергії, коригування інвестиційних програм ліцензіатів.

Крім цього, Кабмін доручив держкомпанії "Укренерго" встановлювати тимчасові обмеження на експорт електроенергії з України до ЄС, а також стежити за виконанням лімітів споживання електроенергії в Україні.

Також Кабмін доручив «Укренерго» установити тимчасові обмеження на генерацію електричної енергії для виробників з альтернативних джерел енергії.

«Розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє протягом місяця», - наголошується в документі.