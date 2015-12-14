"Енергоатом" за 11 місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 35%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-листопаді 2015 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-жовтнем 2014 року на 34,8% - до 35,375 млрд грн, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки гуртового ринку електричної енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-листопад становили 91,159 млрд грн (88,1%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 10,381 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-листопад 2015 року зменшилося порівняно з січнем-листопадом 2014 року до 79,566 млрд кВт/год з 80,274 млрд кВт/год. За 11 місяців поточного року частка "Енергоатома" на українському ринку електроенергетики перевищила 57,2%.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.