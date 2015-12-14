Падіння цін на нафту стало найтривалішим за 1,5 року

Ціни на нафту знижуються сьому сесію поспіль, чого не траплялося з середини 2014 року, після прогнозу Міжнародного енергетичного агентства, що надлишок нафти на світовому ринку збережеться принаймні до кінця 2016 року.

Сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 р. на біржі ICE в Лондоні знизилася на 2% до 36,98 долара за барель, впавши нижче 37 доларів за барель вперше з грудня 2008 року.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з постачанням в січні 2016 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на 1,5% до 34,94 долара за барель вперше з лютого 2009 року, подолавши позначку 35 доларів за барель.

Ціни на обидва еталони знижувалися кожен день з 4 грудня, коли ОПЕК відмовилась від обмеження видобутку, і за попередні шість сесій впали більш ніж на 13%, пише Рейтер.

Надлишок на світовому ринку нафти збережеться принаймні до кінця 2016 року через уповільнення зростання споживання і високого видобутку ОПЕК, тому ціни залишаться низькими, йдеться в опублікованому в п'ятницю щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

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Експорт з країн ОПЕК зросте на початку наступного року за рахунок Ірану, нагадують аналітики BMI Research.

"Весь новий видобуток буде призначений для експорту. Додатково до обсягів, які надійдуть з нафтосховищ, Іран зможе збільшити експорт нафти та конденсатів максимум на 700.000 барелів на добу до кінця 2016 року", - йдеться у звіті BMI Research.