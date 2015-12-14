Ціна російської нафти вперше з 2008 року впала до 34 доларів

Вартість російської нафти Urals, вперше з грудня 2008 року опустилася до $34 за барель. Рубль падав слідом курс долара зріс на 1,27 руб., до 71,20 руб./$, курс євро піднявся на 1,34 руб., до 78,14 руб./€. Російські фондові індекси демонструють зниження на 0,6–2,1%.

На початку торгів, за даними Reuters, вартість російської нафти Urals на спот ринку опустилася нижче рівня $35 за барель. До середини дня ціна нафти досягла позначки $34,52 за барель, що на 3,5% нижче за закриття п'ятниці.

Після обіду вартість російської нафти впала до $34 за барель, пише «Комерсант».

Під вечір ситуація на нафтовому ринку почала поліпшуватися. В результаті відскоку вартість російської нафти Urals досягла позначки $35,20 за барель, відігравши велику частину денного зниження. Пізніше ціни стабілізувалися біля позначки $34,65.

Зниженню цін на нафту сприяють побоювання збереження надлишкової пропозиції нафти. Згідно з оприлюдненим у п'ятницю прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, надлишок пропозиції нафти в світі збережеться принаймні до кінця 2016 року. Цьому сприятимуть уповільнення темпів зростання споживання нафти, а також наміри ОПЕК максимізувати виробництво.

Згідно з офіційними даними, картель збільшив добовий видобуток нафти в листопаді до 31,7 млн барелів, довівши її до максимуму з квітня 2012 року. До того ж наступного року на ринок нафти в повному обсязі повернеться Іран, пропозиція зросте ще більше, що не може не лякати інвесторів.

Додатковий тиск на котирування нафти надають очікування зростання ставок у США. У вівторок стартує дводенне засідання федерального комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи США, на якому буде вирішуватися доля грошово-кредитної політики. Відповідно до котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність її підйому американським ЦБ оцінюється трейдерами в 74%.