Аксьонов пояснив, чому РФ вивезла "вишки Бойка" в свої територіальні води

Передислокація двох бурових установок, що належать «Чорноморнафтогазу», який Росія експропріювала під час окупації Криму, в територіальні води РФ зумовлена виключно технічною необхідністю.

Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов, передає РИА Новости.

"Передислокація бурових вишок "Чорноморнафтогазу" в територіальні води Росії зумовлена виключно технічною необхідністю", — написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Аксьонов підкреслив, що вишки і все обладнання знаходяться під охороною держави, "тому небезпеки, з точки зору фізичного захоплення, ніякої не було".

"Вишки припинили виконувати відповідні роботи на цих родовищах і були готові до перебазування на родовище Гордієвича, яке буде розроблятися протягом наступних 3 років", – наводить його слова прес-служба.

Аксьонов додав, що всі бурові вишки будуть завантажені на 100% і продовжать свою роботу з видобутку як рідких вуглеводнів, так і природного газу.

Раніше голова "Чорноморнафтогазу" Ігор Шабанов заявив журналістам, що переміщення двох бурових платформ в територіальні води Росії з Одеського родовища відбувалося під прикриттям бойових кораблів ЧФ РФ через підвищену загрозу тероризму.

Вишки знаходилися на відстані приблизно 180 кілометрів від берега, на такій відстані від територіальних вод забезпечити безпеку бурових установок В-312 і В-319 загальною вартістю більше 25 мільярдів рублів важко, зазначив директор.

Раніше обидві платформи перебували на Одеському родовищі в нейтральних водах. Зараз вони в територіальних водах Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1 231 тисяча тонн, по нафті – 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.