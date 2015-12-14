Найдешевший сорт нафти вже коштує трохи більше $20 за барель.

На заході Канади окремі виробники продають паливо Western Canadian Select дешевше ніж $22, Ірак пропонує свою нафту азіатським покупцям п0 $25, мексиканська суміш котирується нижче $28.

Як заявив старший консультант компанії KBC Advanced Technologies Ехсан Уль-Хак, більше третини світового виробництва нафти економічно невигідне за таких цін, пише Росбалт з посиланням на Bloomberg,

"Канадські компанії мусять вже насилу покривати свої операційні витрати", — додав він.

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Між тим еталонні сорти нафти West Texas Intermediate і Brent все ще коштують більше $30. Але це легка нафта з низьким вмістом сірки. Її легше переробляти, тому вона цінується вище.

В даний час європейський сорт нафти Brent торгується на рівні нижче $37.