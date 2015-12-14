"Нафтогаз" став постачальником "останньої надії"
Кабінет міністрів України визначив НАК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії».
Відповідне розпорядження № 1307-р опубліковане на сайті уряду.
"Визначити Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" терміном на три роки як переможця конкурсу", - йдеться в розпорядженні.
Нагадаємо, конкурсна комісія при Кабміні визначила НАК «Нафтогаз України» переможцем конкурсу на постачальника «останньої надії», необхідність у якому закріплена в законі «Про ринок природного газу», який набрав чинності з 1 жовтня.
«Нафтогаз» виявився єдиною компанією, яка подала конкурсну пропозицію», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
У компанії нагадали, що постачальник «останньої надії» не має права відмовити в укладанні договору про постачання природного газу на обмежений період часу.
«Такий постачальник необхідний для безперервного забезпечення споживачів газом в разі ліквідації або банкрутства чинного постачальника», - підкреслили в компанії.
Постачальник «останньої надії», як зазначається в повідомленні, зобов'язаний забезпечувати споживачів газом до 60 діб, щоб дати їм можливість укласти договір з іншим постачальником.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2015 року набув чинності закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.