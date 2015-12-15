Експропрійований РФ "Чорноморнафтогаз" міг евакуювати "вишки Бойка" через ризики арешту за позовом "Нафтогазу" - КоммерсантЪ

Нагадаємо, раніше компанія повідомила, що невстановлене торговельне судно під турецьким прапором нібито перешкоджала переміщенню бурової установки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичному держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

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Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природнього газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1 231 тисяча тонн, нафти – 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" у Криму були захоплені озброєними людьми.