Експропрійований РФ "Чорноморнафтогаз" міг евакуювати "вишки Бойка" через ризики арешту за позовом "Нафтогазу" - КоммерсантЪ
Бурові вишки експропрійованого РФ «Чорноморнафтогазу» могли евакуювати до російських територіальних вод через ризики арешту за позовом «Нафтогазу України».
За інформацією "КоммерсантЪ", бурові вишки експропрійованого РФ«Чорноморнафтогазу» з Одеського родовища в Чорному морі могли бути евакуйовані через ризики арешту за позовом «Нафтогазу України».
Ці бурові установки були придбані у 2011 році на кредит, який «Нафтогаз» виділив дочірньому «Чорноморнафтогазу», зазначає видання. Ще до окупації Криму компанії почали судитися з повернення коштів.
Нагадаємо, раніше компанія повідомила, що невстановлене торговельне судно під турецьким прапором нібито перешкоджала переміщенню бурової установки.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичному держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.
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Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природнього газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1 231 тисяча тонн, нафти – 2 530 тисяч тонн.
19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" у Криму були захоплені озброєними людьми.