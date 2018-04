Справа ЮКОСа в суді США: Росія представила останні аргументи

Суперечка екс-власників ЮКОСа з Росією в США з приводу визнання та виконання рішень міжнародного арбітражу на $50 млрд вступає в активну стадію, пише "Комерсант".

Росія представила останні заперечення, і тепер суду округу Колумбія належить вирішити, чи знаходиться даний спір в його юрисдикції. Юристи вважають, що суд, швидше за все, погодиться розглядати справу, але у Росії є шанси на перемогу.

Читайте такожЄвропа нагадала Росії про виплати по справі ЮКОСа: Кремль це робити не плануєЯк стало відомо "Ъ", 11-12 грудня Росія представила додаткові заперечення суду США в рамках справи за заявою екс-акціонерів ЮКОСа — Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd і Veteran Petroleum Ltd. Заявники, на користь яких арбітраж Гааги в липні 2014 року присудив $50 млрд компенсації в якості захисту прав іноземних інвесторів за Договором до Енергетичної хартії (ДЕХ), просять виконати це рішення в США. У Франції та Бельгії воно вже визнано, а ряд російських активів заарештовано (РФ це заперечує). У США процес тільки починається.

Одним з головних аргументів юристів White&Case, що представляють РФ, є відсутність арбітражної угоди між сторонами, що дозволяє передати спір на розгляд гаазькому арбітражу.

Екс-власники ЮКОСа стверджують, що відносини сторін підпадали під регулювання ДЕХ і спір міг розглядатися гаазьким арбітражем.

РФ намагається викликати у суду сумнів щодо статусу заявників, стверджуючи, що вони є "підставними компаніями, які в кінцевому рахунку належать і контролюються російськими громадянами", а це суперечить головній меті ДЕХ — "сприяння транскордонним інвестиціям та міжнародному співробітництву".

Ще один момент, який повинен встановити суд США,— застосування Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень щодо виплати компенсації позивачам.

Юристи вважають, що суд США може визнати свою юрисдикцію і розглянути спір, але у РФ все ж таки є шанси на відмову у визнанні гаазьких рішень. "Якщо б це була звичайна комерційна справа — то так, я б сказав, що шансів немає, оскільки в більшості випадків рішення приводяться до виконання практично автоматично. А в суперечці Росії та ЮКОСа надія є, — каже Олександр Боломатов з юридичної фірми ЮСТ. — Причин кілька: не очевидно укладення арбітражної угоди, нехарактерний склад суб'єктів, оскільки в суперечці бере участь держава, і, звичайно, сам розмір стягуваних коштів".