Росія знову вимушено знизить експортне мито на нафту

Мито на експорт нафти з Росії з 1 січня може знизитися на 15,1 долара - до 73,3 долара за тонну з 88,4 долара за тонну в грудні, повідомляє Прайм.

"Середня ціна моніторингу за період з 15 листопада по 15 грудня склала 39,40619 долара за барель, або 287,7 долара за тонну", - повідомив експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович.

Пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміну розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром була обнулена з 1 лютого. Ці ставки, згідно з новою формулою, залишатимуться на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижчою 65 доларів. Також обнулено мито на зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

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Експортне мито на надв'язку нафту з 1 січня знизиться до 8,7 долара з 10,9 долара за тонну в грудні.

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Мито на прямогонний бензин (нафта) скоротиться до 52 доларів з 75,1 долара за тонну, на автомобільний (товарний) бензин - до 44,7 долара з 68,9 долара за тонну. Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла зменшиться до 29,3 долара з 42,4 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел і коксу - до 60,1 долара з 67,1 долара за тонну, мито на кокс - до 4,7 долара з 5,7 долара за тонну.