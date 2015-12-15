Путін запустив другу нитку енергомосту в окупований Крим

"Починайте", - сказав Путін учасникам запуску, передає РІА Новости.

Президент РФ подякував за швидкий запуск енергомосту і запевнив, що якщо проблеми будуть виникати надалі, вони будуть швидко усуватися.

Путін зазначив, що попереду ще налаштовування обладнання.

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Варто зазначити, що запуск планувалося провести до 20 грудня, але 9 грудня на нараді Путіна з урядом міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що запуск проведуть до 15 грудня.

Раніше глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що друга черга першої лінії енергомосту в окупований Крим з Кубані дасть близько 90% потреби півострова в електроенергії.

Нагадаємо, 22 листопада через підрив електроопор у Херсонській області в анексований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.