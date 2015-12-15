Moody's різко погіршило прогноз щодо цін на нафту

Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило свій прогноз ціни нафти марки Brent в 2016 році до 43 доларів за барель з очікуваних раніше 53 доларів за барель у зв'язку з тим, що високий рівень видобутку нафти значно перевищив зростання її споживання, йдеться в повідомленні агентства.

Прогнози щодо нафти марки WTI погіршені до 40 доларів з 48 доларів за барель. "Агентство очікує, що вартість обох марок зросте на 5 доларів за барель у 2017 і 2018 роках", - зазначається в повідомленні. Потенційне скасування іранських санкцій може додати значний об'єм нафти на ринок в 2016 році, компенсуючи або навіть перевищуючи очікуване зниження видобутку в США. Moody's очікує, що це призведе до тривалого періоду надлишкової пропозиції, що буде продовжувати утримувати ціни на нафту на низькому рівні, пише Прайм.

"Країни ОПЕК продовжують добувати без обмежень, оскільки вони конкурують за частку на ринку, ще більше насичуючи ринок. Росія також значно збільшила видобуток, і можливе скасування санкцій проти Ірану в 2016 році може наповнити ринок ще великим об'ємом нафти", - сказав старший віце-президент Moody 's Террі Маршалл. Агентство вважає, що балансу попиту і пропозиції в кінцевому підсумку буде досягнуто на рівні близько 63 доларів за барель Brent, але тільки в кінці десятиліття.

За прогнозами фахівців Moody's, світовий попит на нафту зросте приблизно на 1,3 мільйона барелів на день в 2016 році, що дещо більше порівняно з попереднім прогнозом. Поліпшення пов'язано з нарощуванням споживання в таких країнах, як США, Китай, Індія і Росія.

"Зростання обсягів споживання не буде відповідати збільшенню поставок", - сказав Маршалл. "Пройде час, поки зменшаться величезні запаси нафти по всьому світу. На тлі додаткових обсягів нафти з Ірану ціни на нафту, як ми очікуємо, залишаться низькими протягом тривалішого періоду, ніж раніше передбачалося", - додав він.

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Рейтингове агентство також знизило очікуваний рівень цін на північно-американський природний газ на Henry Hub до 2,25 долара за мільйон британських термічних одиниць (БТО) в 2016 році, 2,5 долара за мільйон БТЕ в 2017 році і 2,75 долара за мільйон БТЕ в 2018 році, що нижче відповідних попередніх прогнозів на 0,5 долара за мільйон БТЕ.