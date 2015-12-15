Кремль готується до тривалого періоду ціни нафти нижче $40 за барель

Коливання цін на нафту нижче $40 за барель можуть тривати досить довго, заявив помічник президента РФ Андрій Білоусов, передає ТАСС.

"Я вважаю, що є всі підстави думати, що це може тривати досить довго", - сказав він, але не уточнюючи, як довго може тривати цей тренд.

Читайте такожBloomberg: Забудьте про $35, сама дешева нафта вже близька до $20У понеділок, 14 грудня, на світових торгах ціна Brent опустилася на 4% - до 36,4 долара за барель, долаючи планку 37 доларів за барель вперше з грудня 2008 р.

У вівторок, 15 грудня, ціна на торгах Лондонської біржі ICE піднялася вище 38 доларів за барель. Січневий ф'ючерсний контракт подорожчав на 0,26% - до 38,02 долара за барель.

Експерти відзначають, що підвищення вартості палива - короткочасне явище.

Як повідомляв УНІАН, дешеві сорти нафти вже коштують трохи більше $20 за барель. Так, на заході Канади окремі виробники продають паливо Western Canadian Select дешевше ніж $22, Ірак пропонує свою нафту азіатським покупцям за $25, мексиканська суміш котирується нижче $28.

Як заявив старший консультант компанії KBC Advanced Technologies Ехсан Уль-Хак, більше третини світового виробництва нафти економічно невигідно при нинішніх цінах.