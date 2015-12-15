Нафта зростає з багаторічних мінімумів

Світові ціни на нафту після падіння попередніх днів перейшли до активного зростання в очікуванні статистики щодо запасів у США і новин від ФРС, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:02 мск вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,83% - до 38,86 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 1,67% - до 36,91 долара за барель. Раніше в ході торгів Brent підскакувала більш ніж на 4%, WTI – майже на 3%", - йдеться в повідомленні.

В середу Міненерго США опублікує дані по запасам нафти в країні. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти в США протягом минулого тижня скоротилися на 2 мільйони барелів — до 483,9 мільйона барелів. Минулого тижня запаси нафти в країні скоротилися на 3,6 мільйона барелів — до 485,9 мільйона барелів.

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Інвестори також чекають грудневого засідання ФРС, яке розпочнеться у вівторок. На ньому регулятор може вперше з червня 2006 року підвищити базову ставку. Це зміцнить американську валюту, що, у свою чергу, призведе до подорожчання нафти для інвесторів, які володіють іноземною валютою.

Наразі слабкий долар робить позитивний вплив на вартість нафти. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США) станом на 14:05 мск опускався на 0,13%, до 97,47 пункту.

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