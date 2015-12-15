Дуда розкритикував будівництво "Північного потоку - 2": його неможливо прийняти

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що будівництво "Північного потоку - 2" – політичний проект, який неможливо прийняти. Про це він сказав у ході прес-конференції в Києві, передає "112 Україна".

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"Дякую панові президентові за згадку про проект "Північний потік-2", щодо якого Польща висловлює свій однозначний спротив. Ми тут займаємо спільну позицію, так само як Словаччина, і була спільна декларація по цій справі пана президента Андрея Кіски, і моя, яка в свій час була виголошена. ... Це не тільки економічний проект або діловий, це проект політичного характеру, проект, який суттєво втручається в питання енергетичної безпеки наших країн. І в зв'язку з цим неможливо його прийняти, ми будемо діяти в цій справі на всіх можливих форумах", - заявив Анджей Дуда.

За словами Петра Порошенка, з президентом Польщі було обговорено питання енергетичної співпраці. Глава української держави також висловив безкомпромісну позицію щодо "Північного потоку-2".

"Ми координуємося з нашими партнерами зі Словаччини, з Балтійських країн, скандинавських країн, з Італії, з величезною кількістю країн ЄС. Запевняємо, що цей проект не має ніякого економічного сенсу, є виключно політичним, і ми вважаємо неприпустимим надавати можливості політичного тиску як на країни-члени ЄС, так і на Україну, в результаті реалізації цього проекту", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк поінформував, що Україна запропонувала європейським партнерам в рамках ведення єдиної енергетичної політики провести жорстку експертизу проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" і заблокувати цей проект, оскільки він є антиєвропейським і антиукраїнським.

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським "Газпромом" про розширення мережі трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream), прокладених по дну Балтійського моря в обхід України до Німеччини.

26 листопада уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.